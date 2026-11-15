Защитник сборной Польши Мэтти Кэш не сыграет против Швеции во Вроцлаве из-за травмы, полученной в матче Лиги наций против Румынии. Об этом сообщает Interia Sport.

Удар в челюсть

Кэш вышел в стартовом составе польской команды на игру в Бухаресте, где сборная Польши проиграла Румынии со счетом 1:2. Во втором тайме футболист получил удар локтем в область челюсти от соперника, после чего упал на газон и был дезориентирован. Его заменил Аркадиуш Пырка.

Журналист Матеуш Борек в эфире Kanał Sportowy рассказал, что прямо спросил Кэша о возможности сыграть во вторник, и футболист ответил отрицательно. После матча защитник также не смог пообщаться с журналистами в смешанной зоне.

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Еще одна потеря перед игрой

Матч со Швецией во Вроцлаве станет для поляков последним на групповом этапе Лиги наций. Команда Яна Урбана борется за сохранение места в дивизионе B. В этой игре также не сможет принять участие Якуб Кивиор, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

На позиции Кэша тренерский штаб может рассмотреть Аркадиуша Пырку или Томаша Кендзёру, отмечает издание.

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