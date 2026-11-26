54-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара впервые вживую увидела семиметровую бронзовую скульптуру, установленную в её честь в городе Барранкилья в Колумбии.

По случаю этого события знаменитость приехала на родину, где встретилась с мэром города Алехандро Чаром Чальхубом и архитектором Ино Маркесом, создавшим памятник. Скульптура изображает актрису в синем платье с рукой на бедре.

«Прошлая ночь была словно во сне. Очень благодарна», — написала София в Instagram.