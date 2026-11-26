54-letnia kolumbijsko-amerykańska aktorka Sofia Vergara po raz pierwszy na żywo zobaczyła siedmiometrową rzeźbę z brązu, wzniesioną na jej cześć w mieście Barranquilla w Kolumbii.

Z tej okazji gwiazda przyjechała do swojej ojczyzny, gdzie spotkała się z burmistrzem miasta Alejandro Charem Chalhubem oraz architektem Yino Marquesem, który zaprojektował pomnik. Rzeźba przedstawia aktorkę w niebieskiej sukience z ręką opartą na biodrze.

„Ostatnia noc była jak sen. Jestem bardzo wdzięczna” – napisała Sofia na Instagramie.