Sofia Vergara przyjechała do Kolumbii w odważnej sukience, aby obejrzeć swój własny posąg z brązu
54-letnia kolumbijsko-amerykańska aktorka Sofia Vergara po raz pierwszy na żywo zobaczyła siedmiometrową rzeźbę z brązu, wzniesioną na jej cześć w mieście Barranquilla w Kolumbii.
Z tej okazji gwiazda przyjechała do swojej ojczyzny, gdzie spotkała się z burmistrzem miasta Alejandro Charem Chalhubem oraz architektem Yino Marquesem, który zaprojektował pomnik. Rzeźba przedstawia aktorkę w niebieskiej sukience z ręką opartą na biodrze.
„Ostatnia noc była jak sen. Jestem bardzo wdzięczna” – napisała Sofia na Instagramie.
Przypomnijmy, że Sofię Vergara i frontmana zespołu Imagine Dragons zauważono podczas romantycznej kolacji w Los Angeles.