Президент Румынии Никушор Дан скептически оценивает перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года. По его мнению, шансов на достижение мира станет больше весной.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Дана спросили о возможности достижения мирного соглашения в войне России против Украины до конца года.

«Я не очень оптимистично настроен в данный момент. Россияне надеются, что зима поможет им благодаря давлению на украинское общество и трудностям с энергетической сетью в Украине. Думаю, больше шансов на мир будет весной следующего года», — сказал он.

«Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и оказывали давление на Россию», — добавил президент Румынии, передает «Европейская правда».

Украина ожидает от США даты новых мирных переговоров с участием Европы.

Трамп рассмеялся в ответ на вопрос о мирном соглашении до января.

Если президенту США Дональду Трампу не удастся убедить российского лидера Владимира Путина прекратить войну против Украины до конца 2026 года, Владимир Зеленский обратится к Конгрессу США с просьбой усилить давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новоизбранный Конгресс США, который начнет работу в январе, продемонстрирует единство в вопросе поддержки Украины.

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