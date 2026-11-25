0:00 / 0:00

Україна чекає від американської сторони на визначення дати наступної зустрічі в межах мирних переговорів, яка має відбутися у чотиристоронньому форматі за участі представників Європи, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною 25 листопада.

За словами глави держави, Київ доклав значних зусиль, щоб повноцінно залучити Європу до мирного процесу разом зі США.

Під час зустрічі з естонським дипломатом Зеленський також обговорив перебіг перемовин, майбутні гарантії безпеки, енергетичну допомогу та підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Естонії на початку наступного року.

Джерело: заява президента України Володимира Зеленського.

В Україні не виключають проведення наступного раунду мирних переговорів із Росією до Різдва. За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, до переговорного процесу також можуть долучитися представники європейських країн.

Нагадаємо, що Пєсков прокоментував можливий візит європейської делегації на переговори до Москви.

Читай нас у