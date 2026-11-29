Президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам і місцевій владі пояснити людям, коли в їхніх домівках відновлять електро- та водопостачання. Про це він заявив 29 листопада після обговорення ситуації в регіонах, які найбільше постраждали від перебоїв з енергопостачанням. Найскладніша ситуація залишається у Дніпрі та області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині й Харківщині.

За словами глави держави, під час наради окремо розглянули ситуацію в тих районах Дніпра та області, де останніми днями були особливо серйозні проблеми з електрикою та водою. Також обговорили стан справ у Запоріжжі та Херсоні. Зеленський наголосив, що мешканці постраждалих регіонів повинні розуміти, що відбувається з комунальними послугами та коли їх можуть відновити.

Президент окремо подякував ремонтним бригадам і працівникам енергетичної галузі, які працюють над відновленням після російських ударів. «Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють», — сказав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що людям потрібна не лише інформація про ремонтні роботи, а й конкретні пояснення щодо термінів відновлення послуг. За його словами, відповідальні установи мають відкрито повідомляти про ситуацію та не залишати мешканців без відповідей. «У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей», — підкреслив президент.

Таким чином, Міністерство енергетики та місцева влада мають налагодити зрозумілу комунікацію з мешканцями регіонів, де через проблеми в енергосистемі виникли перебої з електрикою та водою. Люди повинні знати, які роботи тривають і на що їм розраховувати найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Росія почала застосовувати тактику енергетичного оточення великих українських міст, намагаючись послідовно знищувати внутрішню генерацію та відрізати населені пункти від основних джерел електроенергії. За таким сценарієм уже атакують Київ, Дніпро та Одесу, а згодом стратегія може поширитися на інші міста.

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