Президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам и местным властям объяснить людям, когда в их домах возобновят электро- и водоснабжение. Об этом он заявил 29 ноября после обсуждения ситуации в регионах, наиболее пострадавших от перебоев с энергоснабжением. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепре и области, в Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях.

По словам главы государства, во время совещания отдельно рассмотрели ситуацию в тех районах Днепра и области, где в последние дни были особенно серьезные проблемы с электричеством и водой. Также обсудили положение дел в Запорожье и Херсоне. Зеленский подчеркнул, что жители пострадавших регионов должны понимать, что происходит с коммунальными услугами и когда их могут восстановить.

Президент отдельно поблагодарил ремонтные бригады и работников энергетической отрасли, которые занимаются восстановлением после российских ударов. «Ситуация в энергетике, и особенно в Днепре и области, в Сумской области, в Черниговской области, в Одессе и области, в Харькове и области. Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, всех работников энергетики, которые после ударов все восстанавливают», — сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что людям нужна не только информация о ремонтных работах, но и конкретные объяснения относительно сроков восстановления услуг. По его словам, ответственные учреждения должны открыто сообщать о ситуации и не оставлять жителей без ответов. «У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть четкие ответы для людей», — подчеркнул президент.

Таким образом, Министерство энергетики и местные власти должны наладить понятную коммуникацию с жителями регионов, где из-за проблем в энергосистеме возникли перебои с электричеством и водой. Люди должны знать, какие работы ведутся и на что им рассчитывать в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Россия начала применять тактику энергетического осаждения крупных украинских городов, пытаясь последовательно уничтожать внутреннюю генерацию и отрезать населенные пункты от основных источников электроэнергии. По такому сценарию уже атакуют Киев, Днепр и Одессу, а впоследствии стратегия может распространиться на другие города.

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