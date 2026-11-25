Ukraina oczekuje od strony amerykańskiej ustalenia terminu kolejnego spotkania w ramach rozmów pokojowych, które ma się odbyć w formacie czterostronnym z udziałem przedstawicieli Europy – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Estonii Margusem Tsahkną.

Według głowy państwa Kijów dołożył znacznych starań, aby w pełni zaangażować Europę w proces pokojowy wraz ze Stanami Zjednoczonymi.

Podczas spotkania z estońskim dyplomatą Zełenski omówił również przebieg negocjacji, przyszłe gwarancje bezpieczeństwa, pomoc energetyczną oraz przygotowania do konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Estonii na początku przyszłego roku.

Źródło: oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Na Ukrainie nie wyklucza się przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów pokojowych z Rosją przed Bożym Narodzeniem. Według szefa Głównego Zarządu Wywiadu Kirilla Budanowa do procesu negocjacyjnego mogą również dołączyć przedstawiciele krajów europejskich.

Przypomnijmy, że Pieskow skomentował ewentualną wizytę delegacji europejskiej w Moskwie w celu przeprowadzenia rozmów.

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