Ukraina liczy, że dzięki legalizacji i opodatkowaniu rynku kryptowalut będzie co roku uzyskiwać około 15 mld hrywien dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

Wprowadzenie przepisów regulujących rynek aktywów wirtualnych ma zapewnić nowe źródła dochodów budżetowych. Oczekuje się, że dodatkowe wpływy pomogą państwu sfinansować potrzeby kraju w warunkach wojny na pełną skalę.

25 listopada Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu i w całości projekt ustawy nr 10225-d, który ustanawia zasady regulacji rynku aktywów wirtualnych oraz tryb ich opodatkowania. Dokument poparło 271 posłów.

Według szacunków posła Jarosława Żelezniaka wprowadzenie odpowiednich przepisów może zapewnić budżetowi państwa około 15 mld hrywien dodatkowych wpływów. Jednocześnie faktyczna wysokość dochodów będzie zależała od funkcjonowania rynku oraz przestrzegania nowych wymogów podatkowych.

Przyjęcie ustawy stanowi również część zobowiązań Ukrainy wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej.

Podatek będzie naliczany od zysku ze sprzedaży aktywów wirtualnych, czyli od różnicy między ceną ich nabycia a ceną sprzedaży.

Ustawa określa również wymogi dotyczące działalności platform kryptowalutowych, przewiduje ich licencjonowanie oraz wprowadza mechanizmy nadzoru państwowego nad rynkiem.

Uprawnienia regulacyjne zostaną podzielone między Krajową Komisję ds. Papierów Wartościowych i Rynku Giełdowego a Narodowy Bank Ukrainy.

Informację tę podaje serwis Bloomberg.

Przypomnijmy, że Opodatkowanie kryptowalut na Ukrainie: ile zapłacą inwestorzy i jak będzie funkcjonować nowa ustawa.

Ukraina znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów świata pod względem akceptacji kryptowalut w 2026 roku.





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