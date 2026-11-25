Украина рассчитывает ежегодно получать около 15 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет благодаря легализации и налогообложению рынка криптовалют.

Введение правил регулирования рынка виртуальных активов должно обеспечить новые источники бюджетных доходов. Ожидается, что дополнительные поступления помогут государству финансировать нужды страны в условиях полномасштабной войны.

25 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10225-д, который устанавливает правила регулирования рынка виртуальных активов и порядок их налогообложения. Документ поддержал 271 народный депутат.

По оценке народного депутата Ярослава Железняка, введение соответствующих правил может обеспечить государственному бюджету около 15 млрд грн дополнительных поступлений. В то же время фактический объем доходов будет зависеть от работы рынка и выполнения новых налоговых требований.

Принятие закона также является частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом.

Налог будет начисляться на прибыль от продажи виртуальных активов, то есть на разницу между стоимостью их приобретения и реализации.

Закон также устанавливает требования к деятельности криптовалютных платформ, предусматривает их лицензирование и вводит механизмы государственного надзора за рынком.

Регуляторные полномочия будут распределены между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на Bloomberg.

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Украина вошла в топ-10 стран мира по принятию криптовалют в 2026 году.





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