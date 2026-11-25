Украинцы, которые находятся за рубежом или вернулись в Украину и уже получили полное общее среднее образование либо заканчивают его в 2026/2027 учебном году, могут подготовиться к НМТ на нулевом курсе в рамках программы «Зимний вступительный». К ней уже присоединились 94 высших учебных заведения, сообщило Министерство образования и науки Украины.

Обучение длится от трёх до шести месяцев и предусматривает подготовку по четырём предметам — украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор, причём в некоторых университетах доступен дистанционный формат.

Список участвующих университетов опубликован на официальном сайте МОН, а на странице выбранного вуза в разделе «Зимний прием» абитуриентам необходимо проверить сроки набора, доступность дистанционного обучения, график занятий с учетом часового пояса и условия зачисления. Если документ об образовании выдан за рубежом, перед подачей электронного заявления необходимо обратиться в приемную комиссию, чтобы уточнить требования к переводу, заверению копий или справке с текущего места обучения, ведь такие документы проверяет комиссия или Национальный информационный центр академической мобильности. Заявление заполняется онлайн на сайте университета, а мотивационное письмо и приложения отправляются на указанный им электронный адрес, после чего приемная комиссия принимает решение о зачислении.

Источник: Министерство образования и науки Украины.

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект «зимнего поступления» в высшие учебные заведения на так называемый «нулевой курс». Целью программы является восполнение пробелов в образовании и плавный переход к университетскому обучению.

Два университета Киевской области присоединились к программе «Зимний поступление», которая позволяет будущим абитуриентам пройти нулевой курс и подготовиться к НМТ.

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