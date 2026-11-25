С 1 января 2027 года большинство общин Украины планируют перейти на новую систему оплаты труда педагогических работников дошкольного образования. После введения изменений средняя зарплата работников детских садов может вырасти до 21–25 тысяч гривен.

Она отметила, что около 400 общин уже перешли на новую систему оплаты труда, а ещё примерно 800 планируют сделать это с 1 января.

«С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования», — сказала Коновалова.

По её словам, решение о переходе детских садов на новую систему принимают общины, поскольку выплаты финансируются из местных бюджетов, и министерство настаивает на том, чтобы повышение зарплат было определено в качестве одного из приоритетов.

Заместитель министра отметила, что ранее должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу не увеличивали их реальный заработок. Из-за этого работники детских садов получали минимальную оплату.

«Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему добавляются различные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольного образования с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривен», — сказала Коновалова.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в комментарии «РБК-Украина».



Реальный размер средней заработной платы в Украине составляет менее 20 тысяч гривен.

В Украине с 1 сентября 2026 года зарплаты педагогических работников должны вырасти еще на 20%. Таким образом, общее повышение оплаты труда учителей по сравнению с 2025 годом составит 50%.

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