从2027年1月1日起，乌克兰大多数地方社区计划对学前教育教师实行新的薪酬体系。改革实施后，幼儿园教师的平均工资可能升至2.1万至2.5万格里夫纳。

她指出，约有400个地方政府已转为新的薪酬体系，另有约800个地方政府计划从1月1日起实施该体系。

“自9月1日起，教师已转为新的薪酬体系。教育部还建议在学前教育和职业教育机构中实施类似的改革，”科诺瓦洛娃表示。

据她介绍，幼儿园是否采用新薪酬体系由各地方政府决定，因为相关支出由地方预算承担，而教育部坚持将提高工资列为优先事项之一。

这位副部长指出，此前学前教育教师的基本工资低于最低工资标准，而额外工作的津贴也未能提高他们的实际收入。因此，幼儿园工作人员只能领取最低工资。

“现在基本工资约为1.4万格里夫纳，此外还有各种津贴。据教育部计算，有经验的学前教育教师平均工资可达2.1万至2.5万格里夫纳，”科诺瓦洛娃表示。

教育与科学部副部长阿纳斯塔西娅·科诺瓦洛娃在接受“RBC-乌克兰”采访时透露了这一情况。



乌克兰的实际平均工资水平低于2万格里夫纳。

从2026年9月1日起，乌克兰教育工作者的工资还将再上涨20%。这样一来，与2025年相比，教师的总薪酬涨幅将达到50%。

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