乌克兰驻美国临时代办德尼·塞尼克表示，乌克兰境内Starshield系统运行受限的问题仍未得到解决。

塞尼克指出，该问题悬而未决的时间越长，就越有可能逐渐淡出有权解决该问题的相关方的视野。

“对乌克兰境内Starshield系统施加的限制导致了一个恶性循环：没有任何关键利益相关方能够查明究竟是谁做出了实施这些限制的决定，”塞尼克指出。

据他介绍，乌克兰方面绝不能将至关重要的Starshield系统运行故障视为又一例普通事件而置之不理。

“在该问题得到彻底解决之前，它必须始终留在议程上，”这位外交官强调道。

塞尼克还强调，一周多前未经预警突然实施的限制措施，使乌克兰平民面临额外威胁。

“只要这些限制措施仍然有效，每一天都会给当地民众带来切实的风险和潜在的破坏性后果，”他补充道。

这位外交官指出，俄罗斯仍在不断扩大无人机产量，每周向乌克兰境内发射数千架无人机。

“随着这些袭击的规模和强度不断增加，任何导致帮助保护乌克兰人民生命安全的系统运行受阻的情况，都是极其严重的问题。 我们绝不能让这个问题不了了之，”德尼·塞尼克总结道。

这位乌克兰外交官在社交媒体X上发表了上述言论。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基11月24日在接受彭博社采访时表示，SpaceX公司为乌克兰军队提供的Starshield卫星终端在运行中仍存在限制，特别是在临时被占领的领土上。 据这位国家元首称，这种情况给乌克兰防空系统的运作带来了重大问题。

11月23日，英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示，Starlink和Starshield卫星系统在乌克兰的运行中断需要明确的解释。

Starshield的限制措施导致2000架巴尔斯拦截无人机停止运作——泽连斯基。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用“星链”和“星盾”系统的保障。

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