Tymczasowy pełnomocnik Ukrainy w USA Denys Senik oświadczył, że sytuacja związana z ograniczeniami w funkcjonowaniu systemu Starshield na Ukrainie pozostaje nierozwiązana.

Senik zaznaczył, że im dłużej problem pozostaje nierozwiązany, tym większe jest ryzyko, że stopniowo zniknie on z pola widzenia osób uprawnionych do jego rozwiązania.

„Ograniczenia nałożone na system Starshield na Ukrainie doprowadziły do powstania błędnego koła: żadna z kluczowych zainteresowanych stron nie była w stanie ustalić, kto dokładnie podjął decyzję o wprowadzeniu tych ograniczeń” – zauważył Senik.

Według niego strona ukraińska nie może sobie pozwolić na traktowanie awarii krytycznie ważnego systemu Starshield jako kolejnego incydentu i po prostu o nim zapomnieć.

„Kwestia ta musi pozostać w porządku obrad do czasu jej całkowitego rozwiązania” – podkreślił dyplomata.

Senik podkreślił również, że nagłe ograniczenia, wprowadzone ponad tydzień temu bez ostrzeżenia, naraziły ukraińską ludność cywilną na dodatkowe zagrożenie.

„Każdy dzień, w którym ograniczenia te pozostają w mocy, stwarza realne zagrożenia i potencjalnie katastrofalne skutki dla lokalnej ludności” – dodał.

Dyplomata zauważył, że Rosja nadal zwiększa produkcję dronów i co tydzień wysyła tysiące dronów na terytorium Ukrainy.

„W sytuacji, gdy skala i intensywność tych ataków rosną, każde zakłócenie funkcjonowania systemu, który pomaga chronić życie Ukraińców, ma ogromne znaczenie. Po prostu nie możemy pozwolić, aby ta sprawa poszła na marne” – podsumował Denys Senik.

Ukraiński dyplomata napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Bloomberg 24 listopada poinformował, że w działaniu terminali satelitarnych Starshield firmy SpaceX przeznaczonych dla ukraińskich sił zbrojnych nadal odnotowuje się ograniczenia, zwłaszcza na tymczasowo okupowanych terytoriach. Według głowy państwa taka sytuacja stwarza poważne problemy dla funkcjonowania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

23 listopada brytyjski minister obrony Wes Streeting oświadczył, że zakłócenia w działaniu systemów satelitarnych Starlink i Starshield na Ukrainie wymagają jasnego wyjaśnienia.

Ograniczenia dotyczące Starshield spowodowały wstrzymanie działania 2 tysięcy dronów przechwytujących typu Bars — powiedział Zełenski.

Kongresmeni ze Stanów Zjednoczonych wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

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