W Słowiańsku ponad 80 budynków wielokondygnacyjnych pozostaje bez centralnego ogrzewania, a liczba ta może wzrosnąć z powodu rosyjskich ostrzałów dzielnic mieszkalnych – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Jak powiedział, sezon grzewczy w mieście rozpoczął się 1 listopada, a obecnie ogrzewanie dostarczane jest do 78% budynków wielokondygnacyjnych, przy czym do głównych przyczyn braku ogrzewania należą uszkodzenia budynków, zniszczenie kotłowni lub nieobecność mieszkańców.

Liach wezwał mieszkańców budynków pozbawionych ogrzewania do rozważenia ryzyka związanego z przebywaniem w strefie aktywnych działań wojennych i uznał ewakuację za najlepsze wyjście. Zaznaczył również, że w mieście nadal działają sklepy, apteki, poczta i placówki medyczne, ale liczba instytucji świadczących usługi dla ludności stopniowo maleje.

Źródło: wywiad serwisu „Glavkom” z szefem miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadimem Liach.

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