В Славянске более 80 многоэтажных домов остаются без централизованного отопления, и их число может увеличиваться из-за российских обстрелов жилых кварталов, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, отопительный сезон в городе начался 1 ноября, и в настоящее время тепло подается в 78% многоэтажных домов, тогда как среди основных причин отсутствия тепла — повреждения домов, разрушение котельных или отсутствие жильцов.

Лях призвал жителей домов без теплоснабжения взвесить риски пребывания в зоне активных боевых действий и назвал лучшим выходом эвакуацию. Он также отметил, что в городе еще работают магазины, аптеки, почта и медучреждения, но количество учреждений, предоставляющих услуги населению, постепенно сокращается.

Источник: интервью «Главкому» начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий готовит к запуску единую цифровую платформу, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии базовых коммунальных услуг — электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Из-за интенсивных российских ударов по критической инфраструктуре Киева оборудование «Киевводоканала» работает с повышенной нагрузкой. Жителей столицы и предприятия призывают сократить потребление воды, чтобы сохранить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

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