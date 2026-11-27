Бывшая заместительница главы Офиса президента Украины Ирина Мудра после освобождения из СИЗО возобновила публичную деятельность. Она приняла участие в конференции, посвященной правовой политике Украины в сфере обеспечения национальных интересов.

Бывшая чиновница фигурирует в резонансных антикоррупционных расследованиях НАБУ. Ее подозревают в причастности к масштабным схемам рейдерства и легализации средств, полученных преступным путем.

8 октября Ирина Мудра вышла из СИЗО после внесения залога в размере 20 млн гривен.

После освобождения она вновь начала выступать публично. В частности, Мудра участвует в мероприятиях и выступает с докладами на темы национальной безопасности, правовой политики и международно-правовой ответственности.

В то же время о собственном уголовном деле бывшая заместительница руководителя Офиса президента упомянула лишь в постскриптуме к публикации, отметив: «Расследование продолжается».

Об этом Мудра сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский исключил Ирину Мудру из состава Совета по вопросам поддержки предпринимательства, который возглавляет Кирилл Буданов.

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли полную сумму залога в размере 20 миллионов гривен.

Ранее НАБУ и САП объявили о масштабной спецоперации «Форест Гамп». По данным антикоррупционных органов, речь идет о разоблачении группы, к которой могли быть причастны действующий и бывший народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента, представители государственного банка и другие лица. По версии следствия, через государственный банк могли легализовать 150 млн гривен для внесения залога за одного из фигурантов другого резонансного дела — операции «Мидас».

В этот же день стало известно о следственных действиях в отношении Мудрой. А вскоре президент Владимир Зеленский освободил её от должности заместителя руководителя Офиса президента. Причины увольнения в самом указе не объясняются, однако временное совпадение с операцией НАБУ оказалось более чем показательным.

«Коррупцию нужно контролировать»: кто такая Ирина Мудрая.

Ирина Мудра пошла на сделку со следствием — соцсети.

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