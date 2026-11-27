乌克兰总统办公室前副主任伊琳娜·穆德拉在离开看守所后恢复了公开活动。她参加了一场关于乌克兰在维护国家利益领域法律政策的会议。

这位前官员卷入了国家反腐败局（NABU）备受瞩目的反腐败调查。她被怀疑参与了大规模的掠夺式收购及将犯罪所得资金合法化的活动。

10月8日，伊琳娜·穆德拉在缴纳了2000万格里夫纳保释金后获释。

获释后，她再次开始公开露面。特别是，穆德拉参与各类活动，并就国家安全、法律政策及国际法律责任等主题发表演讲。

与此同时，这位前总统办公室副主任仅在帖子的附言中提到了自己的刑事案件，并指出：“调查仍在进行中”。

穆德拉在自己的Facebook主页上发布了这一消息。

需要指出的是，总统沃洛迪米尔·泽连斯基已将伊琳娜·穆德拉从基里尔·布达诺夫领导的创业支持委员会中除名。

针对乌克兰总统办公室前副主任伊琳娜·穆德拉，已全额缴纳了2000万格里夫纳的保释金。

此前，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）宣布启动代号为阿甘的大规模专项行动。 据反腐败机构称，此次行动旨在揭露一个犯罪团伙，该团伙可能涉及现任和前任议员、总统办公室高级官员、国有银行代表及其他人员。 据调查方称，该团伙可能通过一家国有银行将1.5亿格里夫纳洗白，用于为另一桩备受关注的“米达斯”行动案件中的一名涉案人员缴纳保释金。

同一天，穆德罗亚遭调查的消息也传出。不久后，总统沃洛迪米尔·泽连斯基将其免去了总统办公室副主任的职务。 解职令中并未说明解职原因，但这一时间点与国家反腐败局（NABU）的行动不谋而合，其象征意义不言而喻。

“必须遏制腐败”：伊琳娜·穆德拉是谁。

伊琳娜·穆德拉与调查方达成协议——社交媒体报道。

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