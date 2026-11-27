Była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Mudra po opuszczeniu aresztu śledczego wznowiła działalność publiczną. Wzięła udział w konferencji poświęconej polityce prawnej Ukrainy w zakresie zabezpieczania interesów narodowych.

Była urzędniczka jest objęta głośnymi dochodzeniami antykorupcyjnymi prowadzonymi przez NABU. Jest podejrzana o udział w zakrojonych na szeroką skalę operacjach raiderskich oraz legalizacji środków pochodzących z przestępczej działalności.

8 października Iryna Mudra opuściła areszt tymczasowy po wpłaceniu kaucji w wysokości 20 mln hrywien.

Po zwolnieniu ponownie zaczęła występować publicznie. W szczególności Mudra bierze udział w wydarzeniach i wygłasza referaty na tematy związane z bezpieczeństwem narodowym, polityką prawną oraz odpowiedzialnością międzynarodowo-prawną.

Jednocześnie była zastępczyni szefa Biura Prezydenta wspomniała o swojej sprawie karnej jedynie w postscriptum do wpisu, zaznaczając: „Śledztwo trwa”.

Mudra poinformowała o tym na swojej stronie na Facebooku.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył Irynę Mudrę ze składu Rady ds. Wspierania Przedsiębiorczości, której przewodniczy Kyrylo Budanow.

Za byłą zastępczynię szefa Biura Prezydenta Ukrainy Irynę Mudrę wpłacono pełną kwotę kaucji w wysokości 20 milionów hrywien.

Wcześniej NABU i SAP ogłosiły zakrojoną na szeroką skalę operację specjalną „Forrest Gump”. Według danych organów antykorupcyjnych chodzi o ujawnienie grupy, w którą mogli być zamieszani obecni i byli posłowie, wysocy urzędnicy Biura Prezydenta, przedstawiciele banku państwowego oraz inne osoby. Według wersji śledczych za pośrednictwem banku państwowego mogło dojść do legalizacji 150 mln hrywien w celu wpłacenia kaucji za jedną z osób figurujących w innym głośnym postępowaniu – operacji „Midas”.

Tego samego dnia pojawiły się informacje o działaniach śledczych w sprawie Mudrowej. Niedługo potem prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił ją ze stanowiska zastępczyni szefa Biura Prezydenta. Przyczyny zwolnienia nie zostały wyjaśnione w samym dekrecie, jednak zbieżność czasowa z operacją NABU okazała się więcej niż wymowna.

„Korupcję trzeba kontrolować”: kim jest Iryna Mudra.

Iryna Mudra zawarła ugodę z organami śledczymi — media społecznościowe.

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