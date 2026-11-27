Ночью и утром 27 ноября в ряде областей Украины выпал снег, местами образовав значительный снежный покров.

Из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы вывели на дороги спецтехнику для уборки и обработки дорожного покрытия, а в отдельных городах возникли масштабные пробки.

Черновицкая область

В Черновцах первый снег в этом сезоне выпал ночью. По информации городского совета, спецтехника Городского дорожного хозяйства совершила восемь выездов и преодолела 195 километров маршрутов.

«Спецтехника Городского дорожного хозяйства совершила 8 выездов и преодолела 195 километров маршрутов. Как всегда, в круглосуточном режиме», — сообщили жителям.

По состоянию на 8:00 для обработки дорог было использовано 23 тонны соли и 13,5 кубометра смеси.

«В полной готовности находятся 9 единиц снегоуборочной техники. Улицы продолжают чистить и посыпать, чтобы движение по городу оставалось комфортным», — рассказали в городском совете.

Также коммунальщики КП «Мистосервис» и Треста зеленого хозяйства убирают пешеходные зоны, площади и скверы.

Львовская область

Снег выпал и в отдельных районах Тернопольской области, покрыв дороги, здания и растения. Во Львове коммунальные службы приступили к уборке еще ночью.

«Этой ночью во Львове выпало значительное количество осадков. Коммунальные службы с ночи убирают улицы и тротуары города», — сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, к работам привлекли 78 единиц спецтехники и 1282 дворника.

В горсовете призвали жителей быть внимательными на дорогах и тротуарах и заранее планировать больше времени на поездки.

«Жителей просят быть осторожными на дорогах и тротуарах и планировать больше времени на дорогу. Если заметили неубранный участок, сообщайте на «Горячую линию» города по номеру 15-80», — добавили в ЛГС.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о значительных пробках в городе.

«Из-за снегопада и сложных дорожных условий образовались большие пробки на многих направлениях», — уточнил чиновник.

В частности, по состоянию на 09:20 на улице Юрия Мушака образовался настоящий каток.

Хмельницкий и Ивано-Франковск

Снегопад затруднил движение и в Хмельницком. Местные Telegram-каналы опубликовали кадры заснеженных улиц и сообщили о пробках.

«Город в пробках», — сообщили в канале «Реальный Хмельницкий».

Зимняя погода пришла и в Ивано-Франковск. Заснеженные дороги Прикарпатья ночью расчищали более 40 единиц спецтехники. К ликвидации последствий непогоды привлекли 54 работника.

Особое внимание уделяют горным перевалам, крутым спускам и подъемам.

Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и не выезжать на дороги на автомобилях с летними шинами.

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Снег выпал и в Кривом Роге

Зимние пейзажи появились также в Кривом Роге Днепропетровской области. Местные группы в соцсетях публикуют фотографии и видео заснеженного города. Некоторые жители шутят, что атмосфера напоминает настоящий «Джингл Беллз».

Какая погода на горе Пип Иван

Снежная погода наблюдается и в высокогорье Карпат. По информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 9:00 пятницы, 27 ноября, на горе Пип Иван было облачно, а температура воздуха составляла -4 °C.

Ветер западный, со скоростью 3 м/с. На опубликованных спасателями фотографиях виден значительный снежный покров, а видимость утром была сильно ограничена.

Ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждали, что 27 ноября в отдельных регионах возможны опасные погодные явления — сильный снег и гололед на дорогах.

В пятницу, 27 ноября 2026 года, в Киеве ожидается сухая, облачная и морозная погода в течение всех суток с температурой воздуха -3°...-1°, согласно данным синоптического прогноза. Осадков не предвидится, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

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