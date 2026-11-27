Снегопад обрушился на несколько областей Украины: коммунальные службы задействовали спецтехнику, на дорогах образовались пробки
Ночью и утром 27 ноября в ряде областей Украины выпал снег, местами образовав значительный снежный покров.
Из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы вывели на дороги спецтехнику для уборки и обработки дорожного покрытия, а в отдельных городах возникли масштабные пробки.
Черновицкая область
В Черновцах первый снег в этом сезоне выпал ночью. По информации городского совета, спецтехника Городского дорожного хозяйства совершила восемь выездов и преодолела 195 километров маршрутов.
«Спецтехника Городского дорожного хозяйства совершила 8 выездов и преодолела 195 километров маршрутов. Как всегда, в круглосуточном режиме», — сообщили жителям.
По состоянию на 8:00 для обработки дорог было использовано 23 тонны соли и 13,5 кубометра смеси.
«В полной готовности находятся 9 единиц снегоуборочной техники. Улицы продолжают чистить и посыпать, чтобы движение по городу оставалось комфортным», — рассказали в городском совете.
Также коммунальщики КП «Мистосервис» и Треста зеленого хозяйства убирают пешеходные зоны, площади и скверы.
Львовская область
Снег выпал и в отдельных районах Тернопольской области, покрыв дороги, здания и растения. Во Львове коммунальные службы приступили к уборке еще ночью.
«Этой ночью во Львове выпало значительное количество осадков. Коммунальные службы с ночи убирают улицы и тротуары города», — сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, к работам привлекли 78 единиц спецтехники и 1282 дворника.
В горсовете призвали жителей быть внимательными на дорогах и тротуарах и заранее планировать больше времени на поездки.
«Жителей просят быть осторожными на дорогах и тротуарах и планировать больше времени на дорогу. Если заметили неубранный участок, сообщайте на «Горячую линию» города по номеру 15-80», — добавили в ЛГС.
В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о значительных пробках в городе.
«Из-за снегопада и сложных дорожных условий образовались большие пробки на многих направлениях», — уточнил чиновник.
В частности, по состоянию на 09:20 на улице Юрия Мушака образовался настоящий каток.
Хмельницкий и Ивано-Франковск
Снегопад затруднил движение и в Хмельницком. Местные Telegram-каналы опубликовали кадры заснеженных улиц и сообщили о пробках.
«Город в пробках», — сообщили в канале «Реальный Хмельницкий».
Зимняя погода пришла и в Ивано-Франковск. Заснеженные дороги Прикарпатья ночью расчищали более 40 единиц спецтехники. К ликвидации последствий непогоды привлекли 54 работника.
Особое внимание уделяют горным перевалам, крутым спускам и подъемам.
Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и не выезжать на дороги на автомобилях с летними шинами.
Снег выпал и в Кривом Роге
Зимние пейзажи появились также в Кривом Роге Днепропетровской области. Местные группы в соцсетях публикуют фотографии и видео заснеженного города. Некоторые жители шутят, что атмосфера напоминает настоящий «Джингл Беллз».
Какая погода на горе Пип Иван
Снежная погода наблюдается и в высокогорье Карпат. По информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 9:00 пятницы, 27 ноября, на горе Пип Иван было облачно, а температура воздуха составляла -4 °C.
Ветер западный, со скоростью 3 м/с. На опубликованных спасателями фотографиях виден значительный снежный покров, а видимость утром была сильно ограничена.
Ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждали, что 27 ноября в отдельных регионах возможны опасные погодные явления — сильный снег и гололед на дорогах.
В пятницу, 27 ноября 2026 года, в Киеве ожидается сухая, облачная и морозная погода в течение всех суток с температурой воздуха -3°...-1°, согласно данным синоптического прогноза. Осадков не предвидится, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.
В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.