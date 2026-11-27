11月27日夜间至清晨，乌克兰多个地区降雪，部分地区积雪较深。

由于天气条件恶化，市政部门出动了专用设备上路进行清扫和路面处理，部分城市出现了大规模交通拥堵。

切尔诺夫策州

切尔诺夫策市当晚迎来了本季首场降雪。据市议会消息，市道路维护局的专用设备出动8次，清扫路程达195公里。

“市政道路维护局的专用设备出动8次，清扫了195公里的路段。一如既往地实行全天候作业，”相关部门向市民通报道。

截至8:00，共使用了23吨盐和13.5立方米的除雪混合料进行道路处理。

“9台除雪设备已处于全备战状态。街道清理和撒盐工作仍在继续，以确保市内交通畅通无阻，”市议会方面表示。

此外，“城市服务”公用事业公司和绿化管理信托基金的工作人员正在清理步行区、广场和公园。

利沃夫州

特尔诺皮尔州部分地区也降雪，道路、建筑物和植物都被积雪覆盖。在利沃夫，市政服务部门早在昨晚就已开始清扫工作。

“昨晚利沃夫降下了大量降水。市政部门从深夜开始清理城市街道和人行道，”利沃夫市议会新闻处表示。

据市长第一副手安德烈·莫斯卡连科介绍，此次清雪工作共动用了78台专用设备及1282名清扫人员。

市议会呼吁市民在道路和人行道上注意安全，并提前预留更多出行时间。

“请市民在道路和人行道上多加小心，并预留更多出行时间。若发现未清理的区域，请拨打城市热线15-80进行举报，”利沃夫市议会补充道。

与此同时，利沃夫市议会议员伊戈尔·津凯维奇通报了市内出现的严重拥堵情况。

“由于降雪和恶劣的路况，许多路段都出现了严重拥堵，”这位官员进一步说明道。

特别是，截至09:20，尤里·穆沙克街已变成了一片真正的溜冰场。

赫梅利尼茨基和伊万诺-弗兰科夫斯克

降雪也给赫梅利尼茨基的交通带来了困难。当地的Telegram频道发布了积雪街道的画面，并报道了交通拥堵的情况。

“整座城市都堵车了，”“真实的赫梅利尼茨基”频道如是报道。

冬季天气也席卷了伊万诺-弗兰科夫斯克。夜间，超过40台特种设备在卡尔帕蒂亚地区的积雪道路上进行清扫。共有54名工作人员参与了恶劣天气的善后工作。

山间隘口、陡峭的下坡和上坡路段是重点清理对象。

呼吁司机保持安全车距，不要超速，且不要驾驶装有夏季轮胎的车辆上路。

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克里沃罗格也下雪了

第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市也呈现出冬日风光。当地社交媒体账号纷纷发布了这座白雪覆盖的城市的照片和视频。一些居民开玩笑说，这里的氛围让人仿佛置身于真正的《圣诞颂歌》之中。

皮普伊万山天气如何

喀尔巴阡山脉的高海拔地区也出现了降雪天气。据喀尔巴阡山地区山地救援队消息，截至11月27日（周五）上午9:00，皮普·伊万山多云，气温为-4°C。

风向西，风速3米/秒。救援人员发布的照片显示，山上积雪很厚，早晨能见度极低。

此前，乌克兰水文气象中心的气象学家曾预警，11月27日部分地区可能出现危险天气现象——大雪和道路结冰。

根据气象预报，2026年11月27日（星期五），基辅全天预计将出现干燥、多云且寒冷的天气，气温在-3°至-1°之间。 预计不会有降水，东北风风速为5–10米/秒。

在2026年11月23日至29日这一周内，乌克兰将明显过渡到冬季天气。 本周初，天气不稳定，伴有湿雪、阵风和结冰；随着周末临近，受斯堪的纳维亚高压系统影响，天气将转为干燥且寒冷。

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