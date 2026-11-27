W nocy i rano 27 listopada w wielu obwodach Ukrainy spadł śnieg, tworząc miejscami pokaźną warstwę śnieżną.

W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych służby komunalne wysłały na drogi specjalistyczny sprzęt do odśnieżania i posypywania nawierzchni, a w niektórych miastach doszło do ogromnych korków.

Obwód czerniowicki

W Czerniowcach pierwszy śnieg w tym sezonie spadł w nocy. Według informacji Rady Miejskiej specjalistyczny sprzęt Miejskiego Zakładu Dróg i Komunalnych (MiskSHP) wykonał osiem wyjazdów i pokonał 195 kilometrów tras.

„Specjalistyczny sprzęt Miejskiego Zakładu Dróg wykonał 8 wyjazdów i przejechał 195 kilometrów tras. Jak zawsze w trybie całodobowym” – poinformowano mieszkańców.

O godz. 8:00 do odśnieżania dróg zużyto 23 tony soli i 13,5 m³ mieszanki.

„W pełnej gotowości znajduje się 9 jednostek sprzętu do odśnieżania. Ulice są nadal odśnieżane i posypywane, aby ruch w mieście pozostawał komfortowy” — poinformowano w radzie miejskiej.

Ponadto pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego „Mistoserwis” oraz Trustu Gospodarki Zielonej sprzątają strefy dla pieszych, place i skwery.

Obwód lwowski

Śnieg spadł również w niektórych rejonach obwodu tarnopolskiego, pokrywając drogi, budynki i roślinność. We Lwowie służby komunalne rozpoczęły odśnieżanie już w nocy.

„Tej nocy we Lwowie spadła znaczna ilość opadów. Służby komunalne od nocy oczyszczają ulice i chodniki miasta” — poinformowano w biurze prasowym Rady Miejskiej we Lwowie.

Według pierwszego zastępcy burmistrza Andrieja Moskalenka do prac zaangażowano 78 jednostek sprzętu specjalistycznego oraz 1282 pracowników służb komunalnych.

Rada miejska wezwała mieszkańców do zachowania ostrożności na drogach i chodnikach oraz do zaplanowania z wyprzedzeniem dłuższego czasu na dojazdy.

„Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności na drogach i chodnikach oraz o zaplanowanie większej ilości czasu na dojazd. Jeśli zauważą Państwo nieposprzątany odcinek, prosimy o zgłoszenie tego na miejską infolinię pod numerem 15-80” – dodano w Radzie Miejskiej we Lwowie.

Jednocześnie radny Rady Miejskiej we Lwowie Ihor Zinkiewicz poinformował o znacznych korkach w mieście.

„Z powodu opadów śniegu i trudnych warunków drogowych na wielu trasach powstały duże korki” – wyjaśnił urzędnik.

W szczególności o godz. 09:20 na ulicy Jurija Muszaka powstało prawdziwe lodowisko.

Chmielnicki i Iwano-Frankiwsk

Opady śniegu utrudniły ruch również w Chmielnickim. Lokalne kanały na Telegramie opublikowały zdjęcia zaśnieżonych ulic i poinformowały o korkach.

„Miasto stoi w korkach” — napisano na kanale „Realny Chmielnicki”.

Zimowa pogoda dotarła również do Iwano-Frankiwska. W nocy ponad 40 pojazdów specjalistycznych odśnieżało drogi w regionie Podkarpacia. Do usuwania skutków złej pogody zaangażowano 54 pracowników.

Szczególną uwagę zwraca się na przełęcze górskie, strome zjazdy i podjazdy.

Kierowców wzywa się do zachowania bezpiecznej odległości, nieprzekraczania prędkości oraz niejeżdżenia po drogach samochodami z oponami letnimi.

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Śnieg spadł również w Krywym Rogu

Zimowe krajobrazy pojawiły się również w Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim. Lokalne grupy w mediach społecznościowych publikują zdjęcia i filmy z zaśnieżonego miasta. Niektórzy mieszkańcy żartują, że atmosfera przypomina prawdziwy „Jingle Bells”.

Jaka pogoda panuje na górze Pip Ivan

Śnieżna pogoda panuje również w wysokogórskich rejonach Karpat. Według informacji górskich ratowników z regionu Przykarpacia, o godz. 9:00 w piątek, 27 listopada, na górze Pip Ivan było pochmurno, a temperatura powietrza wynosiła -4°C.

Wiał zachodni wiatr o prędkości 3 m/s. Na zdjęciach opublikowanych przez ratowników widać pokaźną pokrywę śnieżną, a widoczność rano była mocno ograniczona.

Wcześniej synoptycy z Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego ostrzegali, że 27 listopada w niektórych regionach mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska pogodowe — obfite opady śniegu i gołoledź na drogach.

W piątek, 27 listopada 2026 roku, w Kijowie spodziewana jest sucha, pochmurna i mroźna pogoda przez całą dobę, z temperaturą powietrza od -3° do -1°, zgodnie z prognozą meteorologiczną. Nie przewiduje się opadów, wiatr będzie wiał z północnego wschodu z prędkością 5–10 m/s.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 r., na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołędzicą w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

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