В Житомире после голосования за переход Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора в Православную церковь Украины были похищены и уничтожены списки участников собрания. В документах были указаны люди, поддержавшие соответствующее решение.

«Один из участников совершил открытое похищение официального документа — списка участников общего собрания, а после того, как его противоправные действия были пресечены, публично уничтожил (разорвал) этот документ… Этот факт был зафиксирован на видео, и соответствующее заявление подано в Национальную полицию Украины», — отметил архиепископ.

По его словам, во время проведения собрания были попытки препятствовать доступу верующих в храм.

Митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим УПЦ МП назвал собрание и голосование «рейдерским захватом».

«Прихожане храма единодушно выразили поддержку Украинской православной церкви и её предстоятелю блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию», — утверждает митрополит.

Он добавил, что представители его прихода также обратились в полицию.

Об этом сообщил в Facebook архиепископ Житомирский и Полесский ПЦУ Владимир (Шлапак).

Напомним, что в Житомире во время общего собрания община поддержала переход Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

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