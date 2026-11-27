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У Житомирі після голосування за перехід Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору до Православної церкви України викрали та знищили списки учасників зборів. У документах були зазначені люди, які підтримали відповідне рішення.

«Однією з осіб було вчинено відкрите викрадення офіційного документа – списку учасників загальних зборів, а після того, як її протиправні дії були припинені, привселюдно знищила (розірвала) цей документ… Цей факт був зафіксований на відео і відповідна заява подана до Національної поліції України», - зазначив архієпископ.

За його словами, під час проведення зборів були спроби перешкоджання доступу вірян до храму.

Митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим УПЦ МП назвав збори і голосування «рейдерським захопленням».

«Громада храму одноголосно висловила підтримку Українській православній церкві та її предстоятелю блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію», - стверджує митрополит.

Він додав, що представники його парафії теж звернулася до поліції.

Про це повідомив у Фейсбуці архієпископ Житомирський та Поліський ПЦУ Володимир (Шлапак).

Нагадаємо, що у Житомирі під час загальних зборів громада підтримала перехід Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

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