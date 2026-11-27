W Żytomierzu, po głosowaniu w sprawie przejścia katedry Świętego Krzyża do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, skradziono i zniszczono listy uczestników zgromadzenia. W dokumentach wymieniono osoby, które poparły tę decyzję.

„Jedna z osób dopuściła się jawnego kradzieży oficjalnego dokumentu – listy uczestników zgromadzenia ogólnego, a po tym, jak jej bezprawne działania zostały powstrzymane, publicznie zniszczyła (podarła) ten dokument… Fakt ten został zarejestrowany na nagraniu wideo, a odpowiednie zgłoszenie zostało złożone do Narodowej Policji Ukrainy” – zaznaczył arcybiskup.

Według jego słów, podczas zgromadzenia miały miejsce próby uniemożliwienia wiernym dostępu do świątyni.

Metropolita Żytomierski i Nowogród-Wołyński Nikodym z Prawosławnej Cerkwi Ukraińskiej podlegającej Metropolii Moskiewskiej nazwał zgromadzenie i głosowanie „przejęciem w stylu reiderów”.

„Wspólnota kościelna jednogłośnie wyraziła poparcie dla Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i jego zwierzchnika, Jego Błogosławieństwa metropolity kijowskiego i całej Ukrainy Onufrego” – twierdzi metropolita.

Dodał, że przedstawiciele jego parafii również zwrócili się do policji.

Informację tę podał na Facebooku arcybiskup Żytomierski i Policki POCU Włodzimierz (Shlapak).

Przypomnijmy, że w Żytomierzu podczas walnego zgromadzenia wspólnota poparła przejście katedry św. Krzyża z podległości Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego do Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

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