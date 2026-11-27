W piątek, 27 listopada, do stolicy Ukrainy przybył sekretarz generalny Rady Europy Alain Berset. O swojej wizycie poinformował w poście opublikowanym w serwisie społecznościowym X.

„Dziś rano przybyłem do Kijowa. Sprawiedliwy i trwały pokój dla Ukrainy musi opierać się na zasadach odpowiedzialności, praw człowieka i praworządności” – czytamy w poście.

Alain Berset podkreślił, że w ciągu najbliższych dwóch dni odbędzie spotkania z przywódcami Ukrainy, aby „posunąć naprzód działania Rady Europy w kierunku osiągnięcia tego celu”.

Wcześniej premier Mołdawii Vasile Tofan przybył z wizytą roboczą do Kijowa.

Wcześniej Fico zapowiedział wizytę na Ukrainie oraz rozmowy z Rosją.

Wideo: Zełenski przybył z wizytą do Hiszpanii.

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