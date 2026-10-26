Прем’єр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва

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Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.

Тофана супроводжують міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту.

У Києві глава уряду Молдови зустрінеться зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким.

«Прем'єр-міністри обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях двох країн. Після зустрічі вони виступатимуть із спільними заявами для преси. Водночас, глави урядів покладуть квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України, вшанувавши пам'ять тих, хто втратив життя на війні», — розповіли в уряді Молдови.

Програма візиту також включає зустріч Тофана з Президентом України Володимиром Зеленським та переговори з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Крім того, Тофан разом з українським прем'єром візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічного співробітництва.

Прем'єр Молдови також зустрінеться із представниками бізнесу, з якими обговорить розвиток економічного партнерства та розширення торгових зв'язків між двома країнами.

Джерело: NewsMaker.

Нагадаємо, Російська Федерація пригрозила Молдові адекватною і жорсткою відповіддю на рішення Кишинева оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата.

Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.