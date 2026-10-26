Премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Киев

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан находится с рабочим визитом в украинской столице в понедельник, 26 октября.

Тофана сопровождают министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

В Киеве глава правительства Молдовы встретится со своим украинским коллегой Сергеем Корецким.

«Премьер-министры обсудят укрепление двусторонних отношений, развитие экономического и торгового сотрудничества, региональную безопасность и европейский путь двух стран. После встречи они выступят с совместными заявлениями для прессы. В то же время главы правительств возложат цветы к Стене памяти погибших защитников Украины, почтив память тех, кто погиб на войне», — сообщили в правительстве Молдовы.

Программа визита также включает встречу Тофана с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоры с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Кроме того, Тофан вместе с украинским премьером примет участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического сотрудничества.

Премьер-министр Молдовы также встретится с представителями бизнеса, с которыми обсудит развитие экономического партнерства и расширение торговых связей между двумя странами.

Источник: NewsMaker.

Напомним, Российская Федерация пригрозила Молдове адекватным и жестким ответом на решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.