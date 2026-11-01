Медики прокомментировали слухи об угрозе эпидемий в Киеве

Ряд средств массовой информации распространил сообщения о якобы угрозе эпидемии холеры, дизентерии и гепатита А в Киеве. Однако каких-либо признаков или предпосылок для такого развития событий пока нет.

Об этом заявило Государственное учреждение «Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины». В учреждении подчеркнули, что по состоянию на 1 ноября вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрировано.

Медики пояснили, что постоянный анализ рисков распространения инфекций в случае возможных перебоев в работе систем водоснабжения и водоотведения является обычной профилактической работой. Специалисты заверили, что временные отключения электроэнергии или кратковременные перебои с водоснабжением не привели к ухудшению эпидемической ситуации, а качество питьевой воды в городе находится под постоянным мониторингом.

Источник: ГУ «Киевский городской ЦКПХ МЗ».

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