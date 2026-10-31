В Киеве в пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу

В субботу, 31 октября, в Киеве в пятый раз за сутки прозвучала воздушная тревога из-за угрозы применения российских беспилотников. На этот раз она длилась около пяти минут.

Сигнал опасности объявили в 14:53, а уже в 14:59 в столице сообщили об отмене тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов. В городе действовал желтый уровень опасности.

Всего в течение дня в Киеве пять раз объявляли воздушную тревогу. Самые длительные длились по 49 минут, тогда как последняя стала самой короткой.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы пропали свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин «Розетка» возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как будет организована выдача заказов клиентам.

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