В Шевченковском районе Киева прогремел взрыв в квартире

Вечером 30 октября в одной из квартир многоэтажного дома в Шевченковском районе Киева произошел взрыв. От ударной волны были повреждены стекла городского автобуса, который стоял на конечной остановке неподалеку. По предварительным данным полиции, пожара и пострадавших нет.

Обстоятельства взрыва в жилом доме сейчас выясняют правоохранители. По предварительной информации, он произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Шевченковском районе столицы. Последствия взрыва затронули и транспорт, находившийся рядом с домом. В частности, были повреждены стекла городского автобуса, стоявшего на конечной остановке. Других подробностей о повреждениях пока не сообщается.

В полиции Киева отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Также не возник пожар. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают, что именно вызвало взрыв. Пока неизвестно, что находилось в квартире и при каких обстоятельствах произошел взрыв. Полиция продолжает выяснять все детали происшествия. Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram.

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