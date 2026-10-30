Росія атакувала Київ ракетами, є загиблий та пошкодження
Унаслідок російської атаки на Київ в ніч на 30 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі столиці через падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа.
Під час розвідки на місці події рятувальники виявили тіло загиблої людини.
Крім часткового руйнування одноповерхової споруди, у Дніпровському районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі. Пошкодження зафіксували на двох локаціях.
Також наслідки російської атаки зафіксували в Дарницькому районі столиці. Там загорілися кілька нежитлових об’єктів.
Зокрема, виникла пожежа у складській будівлі. Крім того, горіли сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.
Рятувальники працювали на місцях влучань і падіння уламків.
Про це повідомили в ДСНС Києва.
У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.
Росія — держава-агресор — завдаланового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів.
У Дніпровському районі Києва після ракетної атакизагорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.