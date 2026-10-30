Росія атакувала Київ ракетами, є загиблий та пошкодження

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Унаслідок російської атаки на Київ в ніч на 30 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі столиці через падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа.

Під час розвідки на місці події рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Крім часткового руйнування одноповерхової споруди, у Дніпровському районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі. Пошкодження зафіксували на двох локаціях.

Також наслідки російської атаки зафіксували в Дарницькому районі столиці. Там загорілися кілька нежитлових об’єктів.

Зокрема, виникла пожежа у складській будівлі. Крім того, горіли сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.

Рятувальники працювали на місцях влучань і падіння уламків.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

Росія — держава-агресор — завдаланового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів.

У Дніпровському районі Києва після ракетної атакизагорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.

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