Росія заявила про домовленість з Україною щодо регулярних гуманітарних місій

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Україна та Росія нібито домовилися проводити регулярні гуманітарні місії після завершення евакуації мешканців Олешків на Херсонщині.

Про це заявила уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова.

За її словами, евакуаційній операції передували кілька місяців роботи та переговорів. Вона також зазначила, що умови життя в Олешках залишаються вкрай складними.

Лантратова повідомила, що продовжує співпрацю з українським омбудсманом Дмитром Лубінцем.

Водночас українська сторона поки офіційно не підтвердила домовленість про проведення регулярних гуманітарних місій.

Напередодні Лубінець висловив сподівання, що операція в Олешках стане початком створення нового механізму реагування на гуманітарні кризи.

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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