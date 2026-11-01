Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених

Протягом доби до 1 листопада російські війська 78 разів атакували Сумську область. Під обстрілами опинилися 27 населених пунктів, шестеро людей дістали поранення. Також пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти залізничної інфраструктури.

За даними правоохоронців, протягом минулої доби обстріли зафіксували у 27 населених пунктах регіону. Загалом нарахували 78 ударів. У Свеській громаді внаслідок обстрілу постраждала 49-річна жінка. Там також пошкоджений житловий будинок. Найбільше постраждалих зафіксували у Сумській громаді. Поранення дістали п'ятеро людей: жінки віком 61 та 68 років, а також чоловіки 27, 35 і 56 років.

У цій громаді російські удари пошкодили багатоквартирний будинок, автомобілі та залізничну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджень зазнали тепловоз, колії та платформа. Пошкодження житлових будинків також зафіксували у Глухівській, Буринській, Новослобідській та Миколаївській громадах.

За всіма фактами російських обстрілів слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці документують наслідки атак і продовжують розслідування. Про наслідки російських атак повідомила поліція Сумської області.

Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

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