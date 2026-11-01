Россия обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, шесть человек получили ранения

За сутки до 1 ноября российские войска 78 раз обстреляли Сумскую область. Под обстрелами оказались 27 населенных пунктов, шесть человек получили ранения. Также повреждены жилые дома, автомобили и объекты железнодорожной инфраструктуры.

По данным правоохранительных органов, за прошедшие сутки обстрелы были зафиксированы в 27 населенных пунктах региона. Всего насчитали 78 ударов. В Свесской общине в результате обстрела пострадала 49-летняя женщина. Там также поврежден жилой дом. Больше всего пострадавших зафиксировали в Сумской общине. Ранения получили пять человек: женщины в возрасте 61 и 68 лет, а также мужчины 27, 35 и 56 лет.

В этой общине российские удары повредили многоквартирный дом, автомобили и железнодорожную инфраструктуру. В частности, повреждения получили тепловоз, рельсы и платформа. Повреждения жилых домов также зафиксированы в Глуховской, Буринской, Новослободской и Николаевской общинах.

По всем фактам российских обстрелов следователи возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители документируют последствия атак и продолжают расследование. О последствиях российских атак сообщила полиция Сумской области.

Утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Сумах реактивными беспилотниками и FPV-дронами на оптоволокне. Зафиксировано несколько попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль.

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

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