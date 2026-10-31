Украина и Россия якобы договорились проводить регулярные гуманитарные миссии после завершения эвакуации жителей Олешек в Херсонской области.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

По её словам, эвакуационной операции предшествовали несколько месяцев работы и переговоров. Она также отметила, что условия жизни в Олешках остаются крайне сложными.

Лантратова сообщила, что продолжает сотрудничество с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем.

В то же время украинская сторона пока официально не подтвердила договоренность о проведении регулярных гуманитарных миссий.

Накануне Лубинец выразил надежду, что операция в Олешках станет началом создания нового механизма реагирования на гуманитарные кризисы.

Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсман сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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