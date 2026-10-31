Россия заявила о достижении договоренности с Украиной о проведении регулярных гуманитарных миссий
Украина и Россия якобы договорились проводить регулярные гуманитарные миссии после завершения эвакуации жителей Олешек в Херсонской области.
Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
По её словам, эвакуационной операции предшествовали несколько месяцев работы и переговоров. Она также отметила, что условия жизни в Олешках остаются крайне сложными.
Лантратова сообщила, что продолжает сотрудничество с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем.
В то же время украинская сторона пока официально не подтвердила договоренность о проведении регулярных гуманитарных миссий.
Накануне Лубинец выразил надежду, что операция в Олешках станет началом создания нового механизма реагирования на гуманитарные кризисы.
Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.
Отдельно омбудсман сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.
Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.