В Fire Point заявили о высокой стоимости баллистической ракеты FP-7

Балистическая ракета FP-7 прошла боевое испытание, однако её использование экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Об этом заявил главный конструктор Fire Point Штилерман.

По его словам, доставка боевой части массой 200 кг на расстояние 300 км ракетой FP-7 обходится примерно в $600 тысяч.

В то же время FP-2 может выполнить аналогичную задачу примерно за $50 тысяч.

Источник: главный конструктор Fire Point Штилерман

Силы обороны Украины нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ с помощью дальнобойных дронов-камикадзе FP-1. Об этом 30 октября сообщила компания Fire Point, которая разрабатывает и производит эти беспилотники.

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 «Фламинго» поразили предприятие «Волгоградпромпроект» в российском Волгограде. После удара на территории объекта возник пожар.

Украинский производитель оружия Fire Point заявил, что его системы могут выполнять боевые задачи без спутниковой связи Starlink. Компания разработала технологические решения, которые позволяют оружию ориентироваться без внешнего сигнала и продолжать полет к цели. В то же время полный доступ к Starlink над территорией России мог бы значительно расширить возможности украинских ударов.

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