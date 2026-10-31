Эрдоган призвал Украину и РФ действовать ответственно в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападения на гражданские суда в Чёрном море и призвал Украину и Россию действовать ответственно.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

По словам Эрдогана, нападения на гражданские суда неприемлемы независимо от того, кто их совершает и какими причинами это объясняет. Он также подчеркнул, что дальнейшая эскалация в Черном море не принесет пользы ни одной из сторон.

Турецкий президент сообщил, что Анкара продолжает переговоры с обеими сторонами с целью восстановления безопасности судоходства. По его мнению, договоренности по этому вопросу могут способствовать дипломатическим усилиям по достижению прочного мира в Украине.

Эрдоган также подтвердил поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, назвав её стратегическим партнёром Турции.

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе со своей командой. В Турции его ждут важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

Читай нас в