埃尔多安呼吁乌克兰和俄罗斯在黑海采取负责任的行动

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安谴责了在黑海针对民用船只的袭击，并呼吁乌克兰和俄罗斯采取负责任的行动。

他在伊斯坦布尔与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行的联合记者会上发表了上述言论。

埃尔多安表示，无论袭击者是谁，无论其以何种理由为自己辩解，对民用船只的袭击都是不可接受的。他还强调，黑海局势的进一步升级对任何一方都没有好处。

土耳其总统表示，安卡拉正继续与双方进行谈判，以恢复航运安全。他认为，就此问题达成的协议将有助于推动通过外交努力在乌克兰实现持久和平。

埃尔多安还重申了对乌克兰主权、领土完整和独立的支持，并称乌克兰是土耳其的战略伙伴。

乌克兰和土耳其同意共同努力，恢复黑海粮食走廊，并确保该地区航运安全。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基抵达伊斯坦布尔，并与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会谈。

10月31日星期六，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基率团抵达伊斯坦布尔。在土耳其，他将与总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行重要会谈，并会见普世牧首巴尔多禄茂。

需要指出的是，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基曾请求芬兰和挪威领导人，在电话交谈中向弗拉基米尔·普京传递某些信号。与俄方进行的这些接触，此前已与基辅方面达成初步共识。

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