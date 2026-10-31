Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Серед ключових тем зустрічі — безпека судноплавства в Чорному морі, припинення російських атак на цивільні судна, розвиток двосторонньої співпраці та дипломатичні шляхи завершення війни.
Туреччина раніше запропонувала сприяти досягненню домовленостей щодо припинення атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Анкара також висловила готовність допомогти відновити переговорний процес між Україною та Росією.
Окремо Зеленський планує зустрітися із Вселенським патріархом Варфоломієм.
У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула разом із командою. У Туреччині на нього чекають важливі переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час переговорів турецький президент заявив, що Анкара готова допомогти налагодити прямі контакти між Україною та Росією.