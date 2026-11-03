У США на ШІ-політичну рекламу витратили понад $187 млн — CNBC

У США перед проміжними виборами на майже 300 політичних рекламних матеріалів, створених або змінених за допомогою штучного інтелекту, витратили понад $187 млн. Про це з посиланням на аналіз Wesleyan Media Project повідомляє CNBC. Дослідники зазначили, що фактична сума може бути більшою, оскільки чимало оголошень не містять позначок про використання ШІ.

Переважання республіканських витрат

За даними Wesleyan Media Project, понад 90% витрат на таку рекламу припало на кандидатів від Республіканської партії, республіканський партійний комітет або групи, що підтримують республіканців. Більшість цих рекламних матеріалів, за висновками дослідників, не містять розкриття інформації про застосування штучного інтелекту.

CNBC виявило кілька ШІ-генерованих рекламних матеріалів без відповідних позначок. Серед них — фальшиве відео з губернаторкою штату Нью-Йорк Кеті Гокул, яке опублікував її суперник-республіканець Брюс Блейкмен. У Техасі кандидат-республіканець до Сенату Кен Пакстон створив ШІ-відео, у якому його опонент-демократ Джеймс Таларіко нібито робить суперечливі заяви. Позначка про використання ШІ з'являлася в ролику лише на три секунди.

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Правила платформ і законодавчі ініціативи

У США немає всеосяжного федерального закону, який регулював би використання ШІ у політичній рекламі або вимагав розкривати таке використання. Водночас приблизно 30 штатів мають власні вимоги, яких кандидати дотримуються не завжди.

YouTube заявив, що застосовує помітні маркування для реалістичного контенту, створеного ШІ. Платформа також вимагає від рекламодавців розкривати використання синтетичних або цифрово змінених людей чи подій у передвиборчій рекламі. Google вимагає від політичних рекламодавців пройти верифікацію та додавати позначку про замовника реклами.

X покладає обов'язок дотримуватися законодавства на рекламодавців. Meta вимагає позначок про замовника, веде бібліотеку політичної реклами та у червні запровадила інструмент «про цю рекламу» для оголошень, які, за оцінкою компанії, були створені сторонніми інструментами ШІ. Законопроєкти щодо заборони свідомого поширення оманливих ШІ-відео й аудіо про федеральних кандидатів досі не вийшли з профільних комітетів Конгресу.

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