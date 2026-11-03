W USA przed wyborami uzupełniającymi wydano ponad 187 mln dolarów na prawie 300 materiałów reklamowych o charakterze politycznym, stworzonych lub zmienionych za pomocą sztucznej inteligencji. Poinformowała o tym CNBC, powołując się na analizę Wesleyan Media Project. Badacze zaznaczyli, że faktyczna kwota może być wyższa, ponieważ wiele reklam nie zawiera oznaczeń dotyczących wykorzystania AI.

Dominacja wydatków republikanów

Według danych Wesleyan Media Project ponad 90% wydatków na taką reklamę przypadło na kandydatów Partii Republikańskiej, republikański komitet partyjny lub grupy wspierające republikanów. Jak stwierdzili badacze, większość tych materiałów reklamowych nie zawiera informacji o wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

CNBC wykryło kilka materiałów reklamowych wygenerowanych przez AI bez odpowiednich oznaczeń. Wśród nich było fałszywe nagranie z gubernatorką stanu Nowy Jork Kathy Hochul, opublikowane przez jej republikańskiego rywala Bruce’a Blakemana. W Teksasie republikański kandydat do Senatu Ken Paxton stworzył film AI, w którym jego demokratyczny przeciwnik James Talarico rzekomo wygłasza kontrowersyjne stwierdzenia. Oznaczenie użycia AI pojawiało się w spocie tylko przez trzy sekundy.

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Zasady platform i inicjatywy ustawodawcze

W USA nie ma kompleksowej ustawy federalnej regulującej wykorzystanie AI w reklamie politycznej ani wymagającej ujawniania takiego wykorzystania. Jednocześnie około 30 stanów ma własne wymogi, których kandydaci nie zawsze przestrzegają.

YouTube oświadczył, że stosuje wyraźne oznaczenia dla realistycznych treści stworzonych przez AI. Platforma wymaga również od reklamodawców ujawniania wykorzystania syntetycznych lub cyfrowo zmienionych osób albo wydarzeń w reklamie wyborczej. Google wymaga od reklamodawców politycznych przejścia weryfikacji i dodawania oznaczenia wskazującego zleceniodawcę reklamy.

X nakłada obowiązek przestrzegania prawa na reklamodawców. Meta wymaga oznaczeń zleceniodawcy, prowadzi bibliotekę reklam politycznych, a w czerwcu wprowadziła narzędzie „o tej reklamie” dla ogłoszeń, które według oceny firmy zostały stworzone przy użyciu zewnętrznych narzędzi AI. Projekty ustaw dotyczące zakazu świadomego rozpowszechniania wprowadzających w błąd nagrań wideo i audio AI dotyczących kandydatów federalnych wciąż nie wyszły z właściwych komisji Kongresu.

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