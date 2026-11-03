CNBC：美国AI政治广告支出超过1.87亿美元

在美国中期选举前，近300则由人工智能创建或修改的政治广告耗资超过1.87亿美元。CNBC援引Wesleyan Media Project的一项分析报道了这一消息。研究人员指出，实际金额可能更高，因为许多广告没有标注使用了AI。

共和党支出占主导地位

根据Wesleyan Media Project的数据，此类广告支出中超过90%来自共和党候选人、共和党党派委员会或支持共和党的团体。研究人员得出结论称，这些广告材料中的大多数未披露使用人工智能的情况。

CNBC发现了数则未带有相关标注的AI生成广告。其中包括一段纽约州州长凯西·霍楚尔的虚假视频，该视频由其共和党对手布鲁斯·布莱克曼发布。在得克萨斯州，共和党参议员候选人肯·帕克斯顿制作了一段AI视频，视频中其民主党对手詹姆斯·塔拉里科据称发表了有争议的言论。关于使用AI的标注在该视频中仅出现了三秒钟。

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平台规则与立法倡议

美国没有一项全面的联邦法律来规范AI在政治广告中的使用，或要求披露此类使用情况。与此同时，约30个州有各自的要求，但候选人并不总是遵守。

YouTube表示，其会对由AI创建的逼真内容使用显著标识。该平台还要求广告主披露在竞选广告中使用合成或经数字修改的人物或事件。Google要求政治广告主通过验证，并添加说明广告委托方的标识。

X将遵守法律的责任交给广告主。Meta要求标注广告委托方，维护政治广告资料库，并于6月为公司认为由第三方AI工具创建的广告推出了“关于此广告”工具。有关禁止故意传播涉及联邦候选人的误导性AI视频和音频的法案，至今仍未走出国会相关委员会。

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