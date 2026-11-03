В США на политическую рекламу с ИИ потратили более $187 млн — CNBC

В США перед промежуточными выборами на почти 300 политических рекламных материалов, созданных или изменённых с помощью искусственного интеллекта, потратили более $187 млн. Об этом со ссылкой на анализ Wesleyan Media Project сообщает CNBC. Исследователи отметили, что фактическая сумма может быть выше, поскольку многие объявления не содержат отметок об использовании ИИ.

Преобладание расходов республиканцев

По данным Wesleyan Media Project, более 90% расходов на такую рекламу пришлось на кандидатов от Республиканской партии, республиканский партийный комитет или группы, поддерживающие республиканцев. Большинство этих рекламных материалов, по выводам исследователей, не содержат раскрытия информации о применении искусственного интеллекта.

CNBC обнаружил несколько рекламных материалов, сгенерированных ИИ, без соответствующих отметок. Среди них — фальшивое видео с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул, которое опубликовал её соперник-республиканец Брюс Блейкмен. В Техасе кандидат-республиканец в Сенат Кен Пакстон создал ИИ-видео, в котором его оппонент-демократ Джеймс Таларико якобы делает спорные заявления. Отметка об использовании ИИ появлялась в ролике лишь на три секунды.

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Правила платформ и законодательные инициативы

В США нет всеобъемлющего федерального закона, регулирующего использование ИИ в политической рекламе или требующего раскрывать такое использование. В то же время около 30 штатов имеют собственные требования, которые кандидаты соблюдают не всегда.

YouTube заявил, что применяет заметные маркировки для реалистичного контента, созданного ИИ. Платформа также требует от рекламодателей раскрывать использование синтетических или цифровым образом изменённых людей либо событий в предвыборной рекламе. Google требует от политических рекламодателей пройти верификацию и добавлять отметку о заказчике рекламы.

X возлагает обязанность соблюдать законодательство на рекламодателей. Meta требует отметок о заказчике, ведёт библиотеку политической рекламы и в июне внедрила инструмент «об этой рекламе» для объявлений, которые, по оценке компании, были созданы сторонними инструментами ИИ. Законопроекты о запрете сознательного распространения вводящих в заблуждение ИИ-видео и аудио о федеральных кандидатах до сих пор не вышли из профильных комитетов Конгресса.

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