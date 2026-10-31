Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Среди ключевых тем встречи — безопасность судоходства в Чёрном море, прекращение российских атак на гражданские суда, развитие двустороннего сотрудничества и дипломатические пути завершения войны.

Ранее Турция предложила содействовать достижению договоренностей о прекращении атак на гражданское судоходство в Черном море. Анкара также выразила готовность помочь возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем.

В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе со своей командой. В Турции его ждут важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров турецкий президент заявил, что Анкара готова помочь наладить прямые контакты между Украиной и Россией.

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