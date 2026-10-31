Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Среди ключевых тем встречи — безопасность судоходства в Чёрном море, прекращение российских атак на гражданские суда, развитие двустороннего сотрудничества и дипломатические пути завершения войны.
Ранее Турция предложила содействовать достижению договоренностей о прекращении атак на гражданское судоходство в Черном море. Анкара также выразила готовность помочь возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.
Кроме того, Зеленский планирует встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем.
В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе со своей командой. В Турции его ждут важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров турецкий президент заявил, что Анкара готова помочь наладить прямые контакты между Украиной и Россией.