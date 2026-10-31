Zelenski spotkał się z Erdoganem w Stambule

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu, gdzie odbył rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Wśród kluczowych tematów spotkania znalazły się: bezpieczeństwo żeglugi na Morzu Czarnym, zaprzestanie rosyjskich ataków na statki cywilne, rozwój współpracy dwustronnej oraz dyplomatyczne sposoby zakończenia wojny.

Turcja zaproponowała wcześniej, że będzie wspierać osiągnięcie porozumień dotyczących zaprzestania ataków na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym. Ankara wyraziła również gotowość do pomocy w wznowieniu procesu negocjacyjnego między Ukrainą a Rosją.

Osobno Zełenski planuje spotkać się z patriarchą wszechświatowym Bartłomiejem.

W sobotę, 31 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył wraz z zespołem do Stambułu. W Turcji czekają go ważne rozmowy z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, a także spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przeprowadził rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Podczas rozmów prezydent Turcji oświadczył, że Ankara jest gotowa pomóc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów między Ukrainą a Rosją.

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