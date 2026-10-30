Fire Point заявила про удар по Новокуйбишевському НПЗ у Росії дронами FP-1

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Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ за допомогою далекобійних дронів-камікадзе FP-1. Про це 30 жовтня повідомила компанія Fire Point, яка розробляє та виробляє ці безпілотники.

«Підприємство має проєктну потужність переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано численні влучання по території заводу. Зокрема, одна з уражених установок — гідроочищення дизельного пального», — повідомляється в телеграм-каналі підприємства в п'ятницю.

Нагадаємо, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, спалахнула пожежа.

До цього The Wall Street Journal повідомила про ймовірну паузу в ударах України по НПЗ РФ.

Загалом українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ.

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