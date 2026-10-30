Fire Point заявила о нанесении удара по Новокуйбышевскому НПЗ в России с помощью дронов FP-1

Силы обороны Украины нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ с помощью дальнобойных дронов-камикадзе FP-1. Об этом 30 октября сообщила компания Fire Point, которая разрабатывает и производит эти беспилотники.

«Предприятие имеет проектную мощность переработки около 8,8 млн тонн нефти в год. Зафиксированы многочисленные попадания по территории завода. В частности, одна из пораженных установок — гидроочистка дизельного топлива», — сообщается в Telegram-канале предприятия в пятницу.

Напомним, дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в России, вспыхнул пожар.

До этого The Wall Street Journal сообщила о вероятной паузе в ударах Украины по НПЗ РФ.

Всего украинские силы атаковали около 30 НПЗ в стране-агрессоре РФ.

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