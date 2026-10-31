Россия нанесла удар по Украине 168 ударными дронами, ПВО сбила 122

В течение дня 31 октября российские войска нанесли по Украине 168 ударов с помощью ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 122 вражеских дрона.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжалась с 06:30 до 19:30. Среди запущенных беспилотников было 51 реактивный дрон, а также аппараты типа «Гербера» и других типов, в частности S8000 «Бандероль/Дань-Т».

Украинская ПВО обезвредила 122 беспилотника, среди которых 37 реактивных и два S8000 «Бандероль/Дань-Т».

По состоянию на вечер около 30 ударных дронов оставались в воздушном пространстве Украины. Боевая работа сил ПВО продолжалась.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин Rozetka возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.

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